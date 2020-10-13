Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'da şeytani hamle

Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki ayrılıkçı rejim, 'profesyonel bir ordu' oluşturmak için yasa tasarısında değişiklik yaptı. Ermeniler, yasa ile para karşılığında savaşacak asker ve teröristleri Karabağ'da Azerbaycan'a karşı savaştırmayı amaçlıyor.

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İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'ın desteklediği ayrılıkçı sözde Karabağ rejimi, yeni kabul ettiği yasa tasarısı ile bölgeye paralı asker ve terörist çekmeye çalışıyor. Sputnik Ermenistan'ın haberine göre; yasa, paralı askerlerin işgal altındaki topraklarda Azerbaycan'a karşı savaşmasını şart koşuyor. Karabağ'ın ayrılıkçı sözde lideri Araik Harutyunyan belgeyi onayladı.

Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre; Ermenistan tarafının Azerbaycan'la olan savaşının özellikle Ortadoğu'dan paralı asker ve teröristleri cezbettiği belirtildi. Azerbaycan, bu konuya ilişkin elindeki verileri resmen açıklamıştı.

Ermenistan hükümeti, ayrılıkçı rejim aracılığıyla bu yasayı kabul ederek Karabağ savaşına terörist ve paralı askerlerin dahil olduğunu teyit etti. Ayrıca bu yasadışı faaliyetin gelecekte de devam edeceğini bir kez daha gözler önüne serdi.