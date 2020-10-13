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Güney Kıbrıs'ta Avrupa Birliği pasaportu şebekesinin başı Meclis Başkanı çıktı

Demirören Haber Ajansı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile ana muhalefet AKEL Milletvekili Christakis Tziovanis'in yatırımcı olduklarını iddia eden iki gazeteciyle 'Kıbrıs Cumhuriyeti' yani Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı satışında aracı olarak buluşmasına dair ortaya çıkan gizli görüntüler ülkede skandala neden oldu. Rum Meclis Başkanı, görevinden istifa edeceğini açıklarken; Milletvekili Tziovanis de vekillikten istifa etti.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ortaya çıkan gizli çekimlerde; Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ve ana muhalefet AKEL Milletvekili Christakis Tziovanis'in yatırımcı olduklarını iddia eden iki gazeteci ile ayrı ayrı buluştukları görülüyor. Buluşmada; gazetecilerin suç geçmişi oldukları ifade edilen Çin’de yaşayan kişilere pasaport almak istediklerini belirtmesi üzerine Meclis Başkanı ile Milletvekili Tziovanis'in de bu konuda yardımcı olacaklarını söyledikleri ifade ediliyor. "Adımı kullanmayın kesinlikle" diyen Meclis Başkanı Şilluris, İçişleri Bakanı'nı çağırıp pasaport konusunu halledeceğini belirtiyor. Ayrıca Rum Avukat Andreas Pittacis’in de "Suçlu yatırımcıların adları değişir değil mi?" yönündeki soruya, "Elbette ismini de değiştirebiliriz, burası Kıbrıs" cevabını verdiği görülüyor.

Bakanlar Kurulu acil toplandı

Gizli çekimlerin ortaya çıkmasından sonra Rum Bakanlar Kurulu, acil toplanarak yatırım karşılığı verilen vatandaşlık hakkını kaldırırken; Rum muhalefeti de Meclis Başkanı'nı istifaya çağırdı. Avrupa Birliğinin (AB) de verilen pasaportlarla ilgili Rumlara ceza vereceği kaydedilirken; Muhalefet DİKO Genel Başkanı Nikolas Papadopulos da Meclis Başkanı'nın derhal istifa etmesi gerektiğini savundu. Yatırım karşılığında pasaport verilmesinin kaldırılmasını 'gelecek başka olayların önünü kesme' olarak değerlendiren Papadopulos, yaşanan olayların Kıbrıs Rum ekonomisi üzerinde felakete neden olacağını belirtti.

Baskılar sonrasında istifa

Skandal sonrasında ilk açıklamasını yapan Rum Meclis Başkanı Şilluris, kendisini savunarak yapılanın casusluk olduğunu öne sürdü. Ayrıca Güney Kıbrıs'ta yatırımcıların engellenerek KKTC'ye yönlendirildiğini iddia eden Şilluris, tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaptı ve görevinden istifa edeceğini söyledi.

'Türk casusu' suçlaması

Rum medyası, "Bomba video" manşetleriyle haberi okuyucularına duyururken; Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios da haberin amacının Kıbrıs Rum ekonomisine darbe vurmak anlamına geldiğini öne sürdü. Öte yandan; Rum Politis gazetesi de haberi yapan muhabirin 'Türk casusu' olabileceğini öne sürdü.

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