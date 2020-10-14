Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' twitine tepki yağdı
Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım attığı 'ışıklar yanıyor' twitiyle ortalığı ayağa kaldırdı. 'Derin mesaj' taşıyor denen twite tepki yağdı. En flaş yanıt da İçişleri Bakanlığı resmi hesabından geldi. İşte olay twit ve tepkiler:
TÜRKİYE, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun kararını tartışıyor. AYM'nin hak ihlali kararı sonrası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin kararını reddederek, kararında direndi. Yerel mahkemenin bu kararı sonrası Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, twitter hesabından attığı mesajla ortalığı ayağa kaldırdı. 'Darbe iması yapıyor' şeklinde algılanan mesaja tepki yağdı. Twitterda Engin Yıldırım istifa etsin etiketi TT listesine girerken bakanlardan ve vekillerden de sert karşılık geldi.
Engin Yıldım Anayasa Mahkemesi'nin fotoğrafını paylaşarak 'Işıklar yanıyor' yazdı. 'Darbe mesajı' veriyor denilen twite ilk cevap İçişleri Bakanlığı resmi twitter hesabından geldi. Bakanlık hesabından yapılan paylaşımda "Işıklarımız hiç sönmüyor' denildi.
AYM üyesi Engin Yıldırım, ortalık ayağa kalkınca yeni bir mesaj daha attı. Engin Yıldırım bu mesajında 'Işıklar yanıyor derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" dedi. Yıldırım bu açıklaması ile ortalığı yatıştıramayınca çareyi hesabını koruma altına almakta buldu ve tüm mesajlarını gizledi. Ancak Engin Yıldırım'a tepkiler dinmedi. Hükümet kanadından arka arkaya tepkiler geldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank twitter hesabından "AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin; milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir' diye yazdı.