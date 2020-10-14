Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' twitine tepki yağdı

AYM üyesi Engin Yıldırım, ortalık ayağa kalkınca yeni bir mesaj daha attı. Engin Yıldırım bu mesajında 'Işıklar yanıyor derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" dedi. Yıldırım bu açıklaması ile ortalığı yatıştıramayınca çareyi hesabını koruma altına almakta buldu ve tüm mesajlarını gizledi. Ancak Engin Yıldırım'a tepkiler dinmedi. Hükümet kanadından arka arkaya tepkiler geldi.