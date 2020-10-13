İngiliz bilim insanları açıkladı! 100 yıl önceki aşı korona ölümlerini engelleyebilir
İngiliz bilim insanları, henüz etkili bir tedavinin bulunmadığı hastalığa karşı cevabın çok uzak olmadığını ve yaklaşık 100 yıl önce geliştirilen BCG aşısını Covid-19’un neden olduğu zatürre, sepsis ve sitokin fıtınalarını önleyebileceğini açıkladı.
İngiltere'de Exeter Üniversitesi’nden bilim insanları, yeni tip corona virüse karşı işe yarayıp yaramadığını anlamak için 1921'de geliştirilen verem aşısını ( BCG) aşısını test etmeye başladı. Aşı, tüberkülozu durdurmak için tasarlandı, ancak diğer enfeksiyonlara karşı da koruyabileceğine dair bazı kanıtlar bulunuyor.
Dünya genelinde milyonlarca kişinin çocukken BCG aşısı olduğu düşünülüyor. Ancak, bilim insanları çocukken yapılan BCG aşısının Covid-19'a karşı etkili olduğu doğrulanırsa, fayda sağlamak için bu kişilerin yeniden verem aşısı yaptırması gerekeceğini düşünüyor.
Koronaya karşı avantaj: Aşılar, bağışıklık sistemini belirli bir enfeksiyona karşı kalıcı koruma sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Bu süreç aynı zamanda bağışıklık sisteminde geniş çaplı değişikliklere neden oluyor. Exeter Üniversitesi araştırmacılarına göre, son çalışmalar BCG aşısının yeni tip corona virüse karşı avantaj sağlayabileceğini gösteriyor.
Ölümleri yüzde 38 oranında azalttı: Önceki klinik denemelerde, BCG aşısının, çoğunlukla zatürre ve sepsis vakalarını azaltarak, Gine-Bissau'daki yenidoğanlarda ölümleri yüzde 38 oranında azalttığı ortaya konuldu. Zatürre ve aşırı bağışıklık tepkisi sonucunda meydana gelen organ yetmezliği durumuna denilen sepsis Covid-19’un ileri aşamalarında hastanın ölümüne neden olan durumların başında geliyor.