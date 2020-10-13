İngiliz bilim insanları açıkladı! 100 yıl önceki aşı korona ölümlerini engelleyebilir

İngiltere'de Exeter Üniversitesi’nden bilim insanları, yeni tip corona virüse karşı işe yarayıp yaramadığını anlamak için 1921'de geliştirilen verem aşısını ( BCG) aşısını test etmeye başladı. Aşı, tüberkülozu durdurmak için tasarlandı, ancak diğer enfeksiyonlara karşı da koruyabileceğine dair bazı kanıtlar bulunuyor.