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Ordu'da trafoya çarpan araçtaki sürücü dehşeti yaşadı

İhlas Haber Ajansı

ORDU'da meydana gelen kazada trafoya çarpan otomobil hurdaya döndü. Araç içerisinde yalnız bulunan sürücü yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, C.T. idaresindeki 52 ET 062 plakalı Tofaş marka otomobil, Ünye ilçesi Burunucu Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik trafosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası trafonun parçalanması üzerine Burunucu Mahallesi’nde elektrik bir süreliğine verilemezken, iki parçaya bölünen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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