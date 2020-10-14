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Çin'de temizlik işçisi işini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti

Çin’de bir temizlik firmasında çalışan görevli kadın, işini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvaletten bardağa doldurduğu suyu içti.

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Olay, Çin’in Şantung bölgesinde meydana geldi. Temizlik şirketinde görevli bir kadın, işinin iyi yaptığını kanıtlamak için tuvaletten bardağa su alarak içti. O sırada onu izleyen kişilerin de kadını alkışladığı görüldü.

Sosyal medyada tepki topladı

Görüntüler, sosyal medyada tepki gördü. Sosyal medya kullanıcıları, kadının söz konusu eylemi, ‘üslerinin zoruyla’ gerçekleştirdiğini iddia etti.

Temizlik şirketinden açıklama: İşini sevdiğinini gösteriyor

Kadının bağlı olduğu temizlik şirketinden yapılan açıklamada, kadının bu eylemi 2 yıldır kendi isteğiyle yaptığı belirtildi. Şirketin sözcüsü, “O bizim örneğimiz. Bunu yaparak işini en üst seviyede yaptığını gösteriyor” dedi. 

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