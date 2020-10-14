Çin'de temizlik işçisi işini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Çin’de bir temizlik firmasında çalışan görevli kadın, işini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvaletten bardağa doldurduğu suyu içti.Abone ol
Olay, Çin’in Şantung bölgesinde meydana geldi. Temizlik şirketinde görevli bir kadın, işinin iyi yaptığını kanıtlamak için tuvaletten bardağa su alarak içti. O sırada onu izleyen kişilerin de kadını alkışladığı görüldü.
Sosyal medyada tepki topladı
Görüntüler, sosyal medyada tepki gördü. Sosyal medya kullanıcıları, kadının söz konusu eylemi, ‘üslerinin zoruyla’ gerçekleştirdiğini iddia etti.
Temizlik şirketinden açıklama: İşini sevdiğinini gösteriyor
Kadının bağlı olduğu temizlik şirketinden yapılan açıklamada, kadının bu eylemi 2 yıldır kendi isteğiyle yaptığı belirtildi. Şirketin sözcüsü, “O bizim örneğimiz. Bunu yaparak işini en üst seviyede yaptığını gösteriyor” dedi.