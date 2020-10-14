BIST 1.177
DOLAR 7,94
EURO 9,32
ALTIN 484,13
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

İstanbul'da sahte içki operasyonu! 7 ton alkol ele geçirildi

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Başakşehir’de sanayi sitesindeki depoda sahte içki üretiminde kullanılan yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, son dönemde ülke genelinde sahte içkiden zehirlenme nedeniyle ölümlerin artması üzerine harekete geçti.

Başakşehir’de bulunan sanayi sitesindeki depoya operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 7 bin litre etil ve metil alkol ele geçirdi.

Hepsine el konuldu
Deterjan imalatı için kiralandığı öğrenilen depodaki sahte içki yapımında kullanılan malzeme ve bidonlara el konuldu.

İki kişi gözaltına alındı
Üretilen sahte içkinin çeşitli illerde merdiven altı satış yaptıkları öğrenilen kişilere gönderildiği tespit edildi. Polis ekiplerince iki zanlı gözaltına alındı, kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ataşehir'de 22 yaşındaki gencin cesedi çocuk parkında salıncak demirine asılı halde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli atamalar! Kararlar Resmi Gazete'de
Çin'de temizlik işçisi işini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Dünyada 5'inci kez oldu! ABD'de koronadan kurtulan gence yine virüs bulaştı
Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'a istifa çağrısı
Bakanlık duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni salgın alarmı! Fareden insanlara hastalık bulaştı
Konya'da evden kaçan kız çocuğu bakın nerede bulundu!
Sudan'da Enflasyon yüzde 212'nin üzerine çıktı
Kocaeli'de sahte içki operasyonu 210 şişe ele geçirildi
Samsun'da balkondan düşen kız ağır yaralandı
Sadakatsiz dizisi oyuncuları Derin Güçlü kim oynuyor gerçek adı nedir?
Yorumlar