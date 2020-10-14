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Konya'da evden kaçan kız çocuğu bakın nerede bulundu!

KONYA'da evden kaçtığı öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu İzmir'e gitmek için bindiği otobüste bulundu.

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Konya kent merkezinde oturan C.K. (14), ailesinden habersiz evden ayrıldı. Aile kızlarına ulaşamayınca polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, C.K.'nin İzmir'e gitmek için otobüse bindiğini belirledi.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol güzergahındaki ilçe otogarında önlem aldı. Ekipler, C.K.'yi bindiği otobüste buldu. İzmir'e gezmeye gittiğini söyleyen C.K., ailesine teslim edildi.

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