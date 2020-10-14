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ABD'de antikor çalışmaları klinik testleri durduruldu

İhlas Haber Ajansı

ABD’de yeni tip corona virüs (Covid-19) alanında çalışmalara yapan ilaç firması Eli Lilly, klinik testlerini potansiyel güvenlik endişesi gerekçesiyle durdurdu.

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Dünya genelinde birçok ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisine yönelik çalışmalar devam ediyor. ABD merkezli ilaç firması Eli Lilly tarafından yapılan açıklamada, Veri Güvenliği İzleme Kurulu'nun (DSMB) talebi üzerine antikor çalışmalarını içeren klinik testlerin durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, "Lilly, bağımsız DSMB'nin çalışmaya katılan hastaların güvenliğini dikkatli bir şekilde sağlama kararını destekliyor" ifadeleri kullanıldı.

Güvenlik endişesine neden olan faktörler konusunda herhangi bir detay paylaşılmazken, çalışmalar genellikle bir gönüllünün yan etkiye maruz kaldığı veya hastalandığı durumda durduruluyor. İlaç firması, korona virüs hastalarının tedavi edilmesi monoklonal antikorlar üzerine araştırmalar yapıyordu.

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