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Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici'nin yeni durağı Rusya oldu

Fenerbahçe'de de istenileni veremeyen Mehmet Ekici, Süper Lig dışı transferlere yöneldi. Tecrübeli oyuncunun, transfer dönemi devam eden Rusya kulüpleriyle temasta olduğu aktarıldı.

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Fenerbahçe ile sona eren sözleşmesini uzatmayan ve hiçbir Süper Lig takımıyla anlaşamayan Mehmet Ekici'ye Rusya gözüktü. Tecrübeli yıldızın menajerinin şu anda 2-3 Rus kulübü ile görüşme yaptığı belirlendi.

Rusya'da transfer dönemi 17 Ekim tarihinde sona ereceği için pazarlıkların kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

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