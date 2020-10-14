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14 Ekim evde bakım maaşı yatan yeni iller 21 il listede

Ekim ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım maaşları da yatmaya başladı. 14 Ekim çarşamba günü toplam Tokat, Karabük, Antalya olmak üzere 21 ilde evde bakım maaşları yattı.

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Ekim ayı evde bakım maaşları ne zaman yatar  sorusu birçok vatandaş tarafından araştırılıyor.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara bakım maaşı veriliyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte sorgulama ekranı ve detaylar…

14 Ekim çarşamba günü toplam 21 ilde evde bakım maaşları ödendi. İşte o iller

Evde bakım parası sorgulama ekranı her ay araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekim ayının gelmesi ile beraber evde bakım maaşı yatan iller merak edilmeye başlandı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen maaşın sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

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Evde bakım desteği
Eski: 1.460
Yeni: 1.544

Engelli aylığı

%40-69

Eski: 537
Yeni: 567

%70 VE ÜSTÜ
Eski: 805
Yeni: 854

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