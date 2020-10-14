Ömer Çelik'ten AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına sosyal medya hesabından tepki gösterirken ''Türkiye’ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır.'' dedi.

Abone ol

CHP'li Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılama talebinin reddine ilişkin karar sonrası sosyal paylaşım sitesi Twiiter'da 'ışık' polemiği yaşandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter hesabından 'Işıklar yanıyor' diyerek paylaştığı AYM fotoğrafı, polemik konusu oldu.

''Utanç verici saygısızlık''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Türkiye’ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir.

''Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır''

Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan AYM’de bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor. Bu kabul edilemez.

''AYM üyesinin kullandığı dil ise...''

Türkiye’nin gerçek hukukçuları en son 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiler. Gerçek hukukçular demokrasiyi koruma mücadelesi verdiler. AYM üyesinin kullandığı dil ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dilidir."

İçişleri Bakanlığı: Işıklarımız hiç sönmüyor

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından da 'Işıklarımız hiç sönmüyor' başlıklı fotoğraflar paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı'nın Ağrı'da 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklaması da bu konuya atıfta bulunularak, "Işıklarımız yanmaya devam ederken, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi" şeklinde kamuoyuna duyuruldu.

''Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı''

Yıldırım, paylaşımını sildikten sonra yeni bir tweet attı. Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir."

Bülent Turan: Ucuz trollük

AYM üyesi Yıldırım'a bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Paylaşımları "saçma ve ucuz trollük" olarak niteleyen Turan, "AYM Başkanı ve diğer üyelerin buna dur demesi" gerektiğini söyledi.

"AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız!" diyen Turan, "Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz?! Bu ne saçmalık, kendinize gelin!" ifadelerini kullandı.

Politikada “Işıklar yanıyor” ifadesi, darbe söylentileri olduğu dönemlerde Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesi için kullanılıyordu.

MUŞ'tan jüristokrasi vurgusu

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise, "Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren "AYM'nin ışıkları yanıyor" sözlerini kınıyoruz." dedi. "Hiçbir kurum ya da kişinin milli idareye gözdağı veremeyeceğini" belirten Muş, "Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez!" ifadelerini kullandı.