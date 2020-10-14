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Sivas'ta eşyaları yakıp ikna için gelen kuzenini rehin aldı

Demirören Haber Ajansı

SİVAS'ta babasıyla tartışan şahıs önce evdeki eşyaları ateşe verdi ardından kendisini içeri kilitledi. Olayda ikna için bölgeye gelen kuzen kabusu yaşadı. Balkondan içeri giren kuzen, şahıs tarafından bıçakla rehin alındı.

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Olay, dün gece saatlerine doğru Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan F.K, babası M.K ile yaşadığı tartışma sonrasında sinir krizi geçirdi. Şahıs, evde bulunan bazı eşyaları dışarıya çıkartarak ateşe verdi. Sakinleşemeyen F.K., aile bireylerinin evden çıkmasının ardından kendisini eve kilitledi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri evin önündeki ufak çaplı yangını söndürdü. Evden çıkmayan F.K, camları kırmaya başladı. 

F.K.'yı ikna etmek için balkona çıkan halasının oğlu H.K., bir süre sonra eve girdi. İkna etmek için uzun süre çaba sarf eden H.K., dışarıya çıkmak isteyince F.K. elinde bıçak ile engelleyerek rehin aldı. Kuzenini rehin alan F.K.'yı ikna edebilmek için ekipler çaba gösterdi ancak sonuç alınamadı.

Bunun üzerine kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, F.K.'yı gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen F.K., ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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