Eski gelin adayı Naz Mila sansürsüz kalça estetiğini yayımladı şoke etti

Naz Mila, evlilik programlarının televizyon ekranlarında yayımlandığı esnada ilk olarak Evleneceksen Gel programıyla adını duyurdu. Ardından da sosyal medyada fenomen haline gelmek için elinden geleni yaptı. Mila, birbirinden cesur ve abartılı dekolteli pozlarını Instagram'da yayımlamaya başladı hatta bir dönem +18 videolarıyla gündeme bomba gibi düştü.