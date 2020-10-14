Ordu'da adres sorandan 1 lira derdini anlatandan 50 TL alınıyor

"Hiç tanımadığım insanlar geliyor, dertlerinden bahsediyor"

Erdaş, “Biz burada otururken sürekli adres sormak için gelen insanlarla başladı. Sonrasında düşündük ve mizansen olarak adres sormak 1 TL, adrese teslim 10 TL olarak yazdık ve bu gün geçtikçe daha değişik haller almaya başladı. Burada fotoğraf çekenleri görünce, fotoğraf çekinmeyi de 20 lira olarak yazdım. Bazen burada otururken hiç tanımadığım insanlar geliyor, dertlerinden bahsediyor. Ben de ‘bu böyle olmayacak’ dedim ve dert dinlemenin saatini de 50 lira olarak yazdım” dedi.