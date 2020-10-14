Ordu'da adres sorandan 1 lira derdini anlatandan 50 TL alınıyor
ORDU'da esnaf, kendisine sürekli adres sorup dert anlatanların sayısı artınca kendince yöntem belirledi. Esnaf, adres soranlardan 1 TL, adrese götürdüklerinden 10 TL ve derdini anlatanlardan 50 TL talep ediyor.
Altınordu ilçesinde 17 yıldır kırtasiye işleten Osman Erdaş isimli esnaf, iş yerinin önünde beklediği esnada kendisine sürekli olarak adres sorulunca, farklı bir yöneteme başvurdu.
Mizansen olarak, adres sormak 1 TL, adrese götürmek ise 10 TL şeklinde bir yazı asan esnaf, ilgi ve fotoğraf çekenlerin sayısı artınca, fotoğraf çektirmeyi de 20 lira olarak belirledi.
SMA hastası bebeğe bağışlayacak: Kimi zaman hiç tanımadığı insanların kendisine dert anlattığı için dert dinlemenin saatini de 50 TL olarak belirleyen esnaf, elde edilen gelirleri, SMA hastası 17 aylık Demir Ali’nin tedavisi için bağışlayacak.
"Hiç tanımadığım insanlar geliyor, dertlerinden bahsediyor"
Erdaş, “Biz burada otururken sürekli adres sormak için gelen insanlarla başladı. Sonrasında düşündük ve mizansen olarak adres sormak 1 TL, adrese teslim 10 TL olarak yazdık ve bu gün geçtikçe daha değişik haller almaya başladı. Burada fotoğraf çekenleri görünce, fotoğraf çekinmeyi de 20 lira olarak yazdım. Bazen burada otururken hiç tanımadığım insanlar geliyor, dertlerinden bahsediyor. Ben de ‘bu böyle olmayacak’ dedim ve dert dinlemenin saatini de 50 lira olarak yazdım” dedi.