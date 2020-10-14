Florya'daki tokat krizinde yeni gelişme! Tokat var, görüntü var ama yayın yok

Hürriyet yazarı Tahir Kum, Florya'da Marcao ile Halil Dervişoğlu arasında yaşanan tokat krizinin perde arkasını anlatırken sarı-kırmızılı kulübün görüntüleri neden yayınlamadığını sorguladı.

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Geçtiğimiz Cuma günü Florya'da oynanan ve 0-0 devam ederken yarıda bırakılan hazırlık maçında milli futbolcu Halil Dervişoğlu ile Galatasaray forması giyen Marcao arasında yaşanan gerginliğin yankıları devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un 'Tokat olayını Altay'dan öğrendim, konu kapatılmaya çalışıyor" sözleri gündeme oturmuştu.

Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, Florya'da yaşanan o anları saniye saniye kaleme aldı. İşte Tahir Kum'un "Tokat var, görüntü var ama yayın yok!" başlığıyla Florya'da yaşanan tokat krizini anlattığı bugünkü yazısının tamamı...

''Bal gibi tokat var''

"Milli maçı bile gölgede bıraktı” dersek belki abartmış oluruz ama şu Florya’daki tokat meselesi gündemi bir hayli meşgul etti. Malum severiz böyle polemikleri!.. Hem G.Saray’ın hem de Ümit Milli Takım’ın resmi ağızları “Kesinlikle tokat mokat yok” diyor. Var arkadaş, var. Bal gibi var. Buyurun bana bunun aksini ispatlayın. Elinizde iddiamızın aksini ispatlayabilecek argümanınız da var; eğer saha kenarında görev yapan analiz ekibi ve GS TV kameraları gökkuşağını görüntülemek için orada değillerse!

''İkinci kez vurmaya yelteniyor''

Halil Dervişoğlu topu yere koyuyor, serbest atış kullanacak, Marcao topa hamle yapıyor. Halil sağ eliyle Marcao’yu sert bir şekilde itiyor. Marcao da milli oyuncumuza tokat atarak karşılık veriyor. Sendeleyen Halil, Sambacı’nın üzerine giderken Marcao 2. kez vurmaya yelteniyor.

Gönülsüz de olsa iki oyuncu elleriyle ‘çak’ yapıyor

Bu defa kenardaki oyuncular, teknik heyet ve tercüman Mert Çetin araya girip kavgayı ayırmaya çalışıyor. Marcao zar zor zaptediliyor. Halil’in karşılık vermesi vs. 2-3 dakika süren kargaşanın ardından Belhanda iki futbolcuyu barıştırmaya çabalıyor. Gönülsüz de olsa iki oyuncu elleriyle ‘çak’ yapıyor.

Terim çılgına döndü

Maçın o anlarını aşırı yağmurdan dolayı tesislerin camından izleyen Fatih terim oyuncusuna sinirlenerek, Levent Şahin’den Marcao’yu çıkarmasını istiyor, oyuncusuna da “Out, out (dışarı)” diye öfkeyle çıkışarak.

Sarı kartla geçiştirdi

Hakem arkadaşımız da kırmızı kartlık bu hadiseyi sarı kartla geçiştiriyor. Ve raporunda da tokattan filan bahsetmiyor. Bahsetse MHK, “Kırmızı kart nerede?” diyecek. Her iki takımda da sinirler geriliyor, 10 dakika süren maç iki teknik heyetin ortak talebiyle sona erdiriliyor.

Niye görüntü ile ispat etmiyor

Arkadaşlar bu bilgiler her iki cepheden teyit edilen bilgiler. Tabii enteresan olan; söylediklerini görüntülü bir şekilde ispatlama imkanı olan G.Saray’ın her ne hikmetse bu yola başvurmaması. Bu bile tokadın varlığının bir göstergesi açıkçası. Peki kulüp bu görüntüleri neden yayınlamaz? Bunun tek bir sebebi olabilir. O da; görüntülerin ortaya konmasıyla takımın bazı disiplin ihlalleriyle ve disiplin sevkiyle karşı karşıya kalma ihtimalinin bulunması.