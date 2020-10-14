Metropoll'den bomba anket! Barajı sadece 2 parti geçiyor Ali Babacan'a kötü haber
Metropoll Araştırma'nın Türkiye’nin Nabzı eylül ayı araştırmasına göre barajı sadece yüzde 32.3 ile AKP ve yüzde 17.7 ile CHP geçiyor. En iyi muhalefet yapan lider CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıkarken, DEVA Partisi ve Ali Babacan beklentilerin çok çok altında ilgi görmeye devam ediyor.
Erken seçim tartışmalarının yeniden alevlendiği günümüzde Metropoll Araştırma'nın son anketi siyaset gündemine bomba gibi düştü. Metropoll'ün 'Türkiye’nin Nabzı' eylül ayı araştırmasına göre barajı sadece yüzde 32.3 ile AK Parti ve yüzde 17.7 ile CHP geçti. Anketin 'Türkiye'nin Nabzı Ayın 5 Rakamı' değerlendirmesinde ise 'Ekonomiyi en iyi kim yönetir?' sorusuna büyük çoğunluk Recep Tayyip Erdoğan cevabı verdi.
MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, Twitter'dan eylül ayı anketinin sonuçlarını paylaştı. “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği ankette yüzde 32.3 AKP, yüzde 17.7 CHP, yüzde 8.8 İyi Parti, Yüzde 8.1 HDP, Yüzde 7.3 MHP yanıtını verdi.
Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi yüzde 0.7 oy alırken, Ali Babacan'ın kurduğu DEVA partisinin oy oranı yüzde 1 oldu. 'Kararsızım' yanıtını veren seçmenlerin oranı yüzde 11.2 olarak açıklandı. Bununla birlikte ankete katılanların yüzde 6.9'ü protesto oy kullanacağını açıklarken, katılımcıların yüzde 4.2'si yanıt vermemeyi seçti.
Ekonomiyi en iyi Erdoğan yönetir
Ülke ekonomisini en iyi kimin yöneteceği sorusuna büyük çoğunluk Recep tayyip Erdoğan cevabını verdi. Ülke ekonomisini en iyi yönetecek isim soruldu. Katılanların yüzde 22'si Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 5'i Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yüzde 6'sı ise Ali Babacan cevabını veriyor. Eylül 2020 araştırmasının bulgularına göre toplum, mevcut siyasi parti liderlerinin ekonomiyi iyi yöneteceği kanaatinde değil.