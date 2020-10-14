Metropoll'den bomba anket! Barajı sadece 2 parti geçiyor Ali Babacan'a kötü haber

Erken seçim tartışmalarının yeniden alevlendiği günümüzde Metropoll Araştırma'nın son anketi siyaset gündemine bomba gibi düştü. Metropoll'ün 'Türkiye’nin Nabzı' eylül ayı araştırmasına göre barajı sadece yüzde 32.3 ile AK Parti ve yüzde 17.7 ile CHP geçti. Anketin 'Türkiye'nin Nabzı Ayın 5 Rakamı' değerlendirmesinde ise 'Ekonomiyi en iyi kim yönetir?' sorusuna büyük çoğunluk Recep Tayyip Erdoğan cevabı verdi.