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İzmir'de sahte içkiden bir ölüm daha! Kentte ölenlerin sayısı 19'a çıktı

İZMİR'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan birinin daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 19'a çıktı.

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Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne başvuran 49 yaşındaki Mustafa Tepe, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tepe'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Kentte sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 6'sı 10 Ekim'de, 4'ü 11 Ekim'de, 6'sı 12 Ekim'de, 2'si de dün yaşamını yitirmişti.

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