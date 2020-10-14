'Işıklar yanıyor' paylaşımı! Anayasa Mahkemesi'nden sürpriz toplantı kararı

Anayasa Mahkemesi, son dakika gelen bilgiye göre; bugün saat 14:00'te tüm üyelerini gündemsiz olarak toplantıya çağırdı. Toplantıda, hem AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın tweeti, hem de Enis Berberoğlu ile ilgili uygulanmayan karar konuşulacak.

Abone ol

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter hesabından dün gece yarısı büyük tartışmalara yol açan ‘Işıklar yanıyor’ paylaşımı yankılarını sürdürüyor.

Gündeme oturan paylaşım sonrası Anayasa Mahkemesi, bugün saat 14:00'te tüm üyelerini gündemsiz olarak toplantıya çağırdı.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında AYM'nin verdiği 'yeniden yargılama' kararını tanımamasına gönderme yaparak "Işıklar yanıyor" başlığıyla bir tweet paylaşmıştı.

O paylaşımı sildi ve özür diledi

Darbe iması yaptığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olan Engin Yıldırım, o paylaşımını silip özür diledi.

Yıldırım şunları söyledi;

Şahsi twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir. — Engin Yıldırım (@EnginYl) October 13, 2020

"Şahsi twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir"