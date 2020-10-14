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Muharrem İnce de polemiğe katıldı! Işıklar yansa ne olur...

CHP'li Muharrem İnce, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' paylaşımı sonrası başlayan tartışmaya katıldı. İnce, "Işıklar yansa ne olur milletin ocağını söndürdünüz" sözleriyle tepki gösterdi.

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı tanımaması sonrası AYM Üyesi Engin Yıldırım sosyal medyadan AYM binasının fotoğrafını paylaşarak 'Işıklar yanıyor' ifadelerini kullandı. Bir süre sonra sosyal medya hesabından ikinci bir paylaşım yapan Yıldırım, "Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı da Yıldırım’ın paylaşımına gönderme yaparak, “Işıklarımız hiç sönmüyor” mesajıyla bakanlığın fotoğraflarını paylaştı.

"Mahkemenin ışığı yanar adaleti olmaz"

AYM üyesi Yıldırım’ın ve İçişleri Bakanlığı’nın ışıklı fotoğraf düellosuna CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce de sosyal medyadan karşılık verdi. İnce, "Ciddiyet! Mahkemenin ışığı yanar adaleti olmaz, Bakanlığın ışığı hiç sönmez örgütlenen tarikatları göremez. Elektrik faturaları cep yakıyor, kurumlar ışıkla mesaj veriyor. Söndürün ampülleri. Işıklar yansa ne olur milletin ocağını söndürdünüz" ifadelerini kullandı.

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