Türkiye'de ilk defa Van'da üretildi! Siparişlere yetişemiyor
VAN'da üretilen 'dolusavar' cihazına talep patlaması yaşanıyor.
Van İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) faaliyet yürüten İran firması tarafından üretilen dolu önleme makinesiyle üreticilerin zarar görmemesi hedefleniyor. Üretilen makine, yaklaşık bin dönümlük arazide ses dalgaları yayarak dolunun yağmur şeklinde yağmasını sağlıyor.
Uluslararası patente sahip dolu önleme cihazı; otoparklar, tarım arazileri, güneş enerji panelleri gibi dolunun zarar verdiği her alanda kullanılabiliyor.
Doluyu önlüyor: Yurt dışına da ihraç edilen cihaz için Türkiye’nin birçok kentinden sipariş geliyor. Türkiye’de satılan yaklaşık 20 cihaz, doluyu önleyerek yaklaşık bin dönümlük alanı zarardan korumuş oluyor.
Türk malı: İranlı iş adamı Yadollah Nasrollahı, Türkiye üzerinden Avrupa’ya açılma imkanı olduğunu ve cihazı 'Türk Malı’ etiketiyle ürettiklerini belirtti.