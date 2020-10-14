Tolga Bayar kimdir ne iş yapıyor karısı Ebru Bayar kimdir?

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı olan Tuğçe Tayfur'un son günlerde evli olan yasak aşkı Tolga Bayar ile magazin basınının gündeminde. Tolga Bayar'ı evliyken eşinden ayırmaya zorladığı iddia edilen Tuğçe Tayfur ile Seren Serengil arasında seks kaseti tartışması başladı.

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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır ile kızı Tuğçe Tayfur son günlerde yasak aşkı ile magazin basınının gündeminden düşmüyor. 7 yıllık eşi Taner Şafak'tan boşandıktan sonra evli bir iş adamı olan Tolga Bayar ile aşk yaşamaya başlayan Tuğçe Tayfur ile Seren Serengil'in arası açıldı. Seren Serengil tarafından yuva yıkan kadın olarak gösterilen Tuğçe Tayfur hakkında merak edilenler...

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır’ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur ile 7 yıllık eşi Tanner Hüsamettin Gates’in (Taner Şafak) evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede bitirmişti.

Bu evliliğinden bir oğlu bulunan Tuğçe Tayfur hakkında magazin gündemi şok eden bir iddia ortaya atıldı.

Ebru Bayar, Tayfur'un eşi Tolga Bayar ile aşk yaşadığını öne sürdü. Söylemezsem Olmaz programına katılan Bayar, "Tuğçe Tayfur yuvamı yıktı" dedi.

Eşiyle aralarında hiçbir sorun yokken Tuğçe Tayfur’un araya girdiğini ve boşanma aşamasına geldiklerini belirten Ebru Bayar, Tolga Bayar’ın 1 aydır çocuğunu görmediğini ileri sürdü.

Tolga Bayar’ın Tuğçe Tayfur’la Maslak’ta lüks bir sitede ev tuttuklarını da iddia eden Ebru Bayar, kendisinin de aynı siteden çocuğuyla birlikte atıldığını iddia etti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğçe Tayfur söyledikleriyle takipçilerini şaşkına çevirdi.

Tuğçe Tayfur, şunları söyledi: "En azından benim annem çocuklarını bırakıp evliyken oyuncu bi adama kaçmadı. Üstüne bir de uyuşturucu kaçakçılığı yapan birileriyle de olmadı. Hayatında tek bi adam vardı."

Seks kasetlerin ortalıkta dolaşıyor: "Kimseyi kandırmadım ne dediysem arkasındayım. He bu arada keşke böyle olmasaydı, keşke daha farklı olsaydı herşey yaşadığımız bu durumda. Ama sen bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken sex kasetlerin ortalıkta dolaşıyo anneme laf atana kadar onları kaldırttır bence. "

Tuğçe Tayfur kimdir: Tuğçe Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Annesi sinema oyuncusu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur‘dur. İlköğretimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünde tamamlayan Tuğçe Tayfur, küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı. Ailesinden aldığı destek ile müzik hayatına başladı.

Babası gibi kariyerine müzikle devam eden Tuğçe Tayfur, 2010 yılı içerisinde arkadaşlarıyla kurduğu ‘Joker’ isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD‘de yaşadı. ABD’de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak‘la tanıştıktan sonra 2015 yılında Türkiye’de maksi single çıkarmaya karar verdi. Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single’da , ‘Kalp Dayanmaz’, ‘Köle Olup’, ‘Yok Olsam’ şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı. Ferdi Tayfur, maksi single’da yıllarca dillerden düşmeyen ‘Huzurum Kalmadı’ şarkısını kızı Tuğçe Tayfur ile birlikte okuyarak düet yaptı ve birde klip çekildi.

İkilinin klibi uzun süre konuşuldu. Tuğçe Tayfur, Mayıs 2009 yılında hayatını Tolga Ertuğrul ile birleştirdi ancak ikilinin birlikteliği kısa süre sonra erdi. ABD‘de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak ile tanıştı ve 2012 yılında nikah masasına oturdu. İkilinin 2016 yılında dünyaya gelen Taner Efe isminde bir oğulları var.