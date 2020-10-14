Hırsızlardan bıkan kişi: Çok ihtiyaçları varsa gelsinler iş vereyim

ARNAVUTKÖY'de evinin bahçesindeki inşaat malzemeleri çalınan Şener Acar, "Çok ihtiyaçları varsa gelsinler ben onlara iş vereyim" dedi. Güpegündüz gerçekleşen hırsızlıklar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde yaşayan Şener Acar'ın, evinin bahçesine koyduğu inşaat malzemeleri hırsızlar tarafından çalındı. Güpegündüz gerçekleşen hırsızlık, güvenlik kameraları tarafından saniye kaydedildi.

3 kişinin bir kamyonetle geldiği görüntülerde, hırsızlar gündüz vakti kimseye aldırış etmeden evin bahçesine girdiler. Bahçede ve kilerde bulunan malzemeleri dakikalar içinde çalan hırsızlar, geldikleri kamyonla kayıplara karıştı. Eve geldiğinde bahçedeki kilerin kapısının kırık olduğunu fark eden Şener Acar, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince eşyalarının çalındığını anlayarak, şikayetçi oldu.

"Gelin iş vereyim çalışın"

Acar, "İhtiyacınız varsa gerçekten, gelin işe alayım sizi, yanımda çalışın, çalmayın. Hırsızlar sanki bizi takip ediyor. Defalarca kez soyuldu. Birkaç kez makinamızı çalmaya çalıştılar, Allahtan ağır olduğu için çalamadılar. Daha evvelinden depodaki kablolarımız çalındı. Kilerdeki kullandığımız makineli malzemeleri çaldılar. Güpegündüz çok rahat bir şekilde gelip çalıyorlar. Daha önceden burada komşumuzun ineğini çaldılar. Arabamı kapıdan çaldılar yine. Artık bıktık gerçekten. Bu son hırsızlıktan dolayı ortalama 4 bin liralık bir zararımız oldu ancak rakam hiç önemli değil. 10 liram da gitse bu hırsızların bulunmasını istiyoruz. Bin 600 liralık makinayı çalıp 300 liraya hurdaya satıyorlar. Adamlar kameraya baka baka hırsızlık yapıyorlar. Bahçede artık köpek besleyeceğim. Bir de böyle bir önlem alacağım. Güpegündüz kamyonla gelip bu kadar malzemeyi çalabilen hırsızlar yarın bir gün kepçeyle gelip burada ne var ne yok götürebilirler. Çoluk çocuğumuzun rızkını bu şekilde heba ediyorlar" dedi. Malzemeleri çalınan Şener Acar, hırsızlara da seslenerek, "Çok zor durumdaysalar, hırsızlık yapmasınlar. Benim adım Şener Acar, beni herkes tanır. Çok ihtiyaçları varsa gelsinler ben onlara iş vereyim. Gelip çalışsınlar" dedi.