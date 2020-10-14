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Xherdan Shaqiri'nin Fenerbahçe'ye transferi son anda yatmış

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Xherdan Shaqiri'nin Fenerbahçe'ye transferi Jürgen Klopp'un son anda kadro planlamasını değiştirmesinden dolayı yattı.

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Transfer döneminde fırtına gibi esen ve kadrosuna 18 futbolcu dahil eden Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı. 

Takvim'de yer alan habere göre Liverpool formasını giyen Xherdan Shaqiri'nin imzası, son anda yattı. Sarı-lacivertlilerin İsviçreli yıldızın kiralanması için İngilizlerle anlaştığı belirtildi. Shaqiri'yi de ikna eden yönetim tam transferi bitirecekken şok bir haberle sarsıldı. Liverpool'un hocası Jürgen Klopp son anda kadro planlamasını değiştirdi.

Klopp geri adım attı
Başarılı hocanın 4 Ekim'de 7-2 kaybedilen Aston Villa maçı sonrasında başta Shaqiri olmak üzere bazı isimlerin kiralanması konusunda geri adım attığı belirlendi. 

Fener yönetimi şok oldu
İddialara göre Shaqiri'yi İstanbul'a bekleyen Fenerbahçe yönetimi adeta şok oldu. Ancak sarı-lacivertlilerin devre arasında yeni bir hamle yapacağı da öğrenildi.

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