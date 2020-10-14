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Ermenistan’a ait balistik füze sistemleri imha edildi! Azerbaycan duyurdu

AZERBAYCAN, çatışmaların halen devam ettiği Dağlık Karabağ'ın Kelbecer bölgesinde Ermenistan’a ait balistik füze sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yaptığı açıklamada, 14 Ekim, yerel saatle 01:00 civarında, Ermenistan’ın Azerbaycan'ın işgal altında bulunan Kelbecer bölgesi ile sınıra yakın bir noktaya birkaç balistik füze sistemi yerleştirdiği ve bu bölgedeki füze sistemlerinin, Gence, Mingeçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivilleri ve altyapıyı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füzeli saldırının benzeri olmaması için ateşlemeye hazır duruma getirilen balistik füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

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