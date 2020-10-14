BIST 1.182
DOLAR 7,95
EURO 9,33
ALTIN 485,26
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Bakan Fatih Dönmez Oruç Reis faaliyet göstereceği bölgeye vardı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Bakanı Dönmez: "Oruç Reis Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı. Dün testler başladı ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz"

Abone ol

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, yeniden görev yapacağı alana ulaştı.

Konuyla ilgili açıklama, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi.

Bakan Dönmez, "Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı." dedi.

İlk sismik okumalar alınacak  

Testlerin dün başladığını belirten Dönmez, "Bugün ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkina ABD'den gelen "hesaplanmış provokasyon" ifadesine tepki göstermişti.

ABD'ye Oruç Reis tepkisi 

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin, Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesinin ciddi bir tutarsızlık olduğuna dikkat çekmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sayıştay'ın üniversiteler raporu: İki üniversitede 844 eser kayıp, Türk bayraklı halıyı böcekler yedi
Yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacak
Kovid ve grip testi aynı anda yapılarak grip salgınında yol haritası çizilecek
'Işıklar yanıyor' paylaşımı! Anayasa Mahkemesi'nden sürpriz toplantı kararı
Abdulkadir Selvi, Meclis'in nabzını tuttu! Erken seçim havası yok
Florya'daki tokat krizinde yeni gelişme! Tokat var, görüntü var ama yayın yok
ÖNCEKİ HABERLER
Tansu Çiller: İslam dünyasında mütevazi bir aileden çıkmış ilk kadın Başbakan benim
Kocasını terk etti, cinci hocaya gitti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim
Safer ayının son çarşambası bugün mü nasıl ibadet edilir?
Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Ankara Garı'ndaki saldırı sonrası 9 katliamcının cezaları onandı
Samsun'da talihsiz ölüm: Tüfeği omzuna asması canına mal oldu
Yorumlar