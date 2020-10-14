Bakan Fatih Dönmez Oruç Reis faaliyet göstereceği bölgeye vardı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Bakanı Dönmez: "Oruç Reis Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı. Dün testler başladı ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz"Abone ol
Oruç Reis sismik araştırma gemisi, yeniden görev yapacağı alana ulaştı.
Konuyla ilgili açıklama, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi.
Bakan Dönmez, "Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı." dedi.
İlk sismik okumalar alınacak
Testlerin dün başladığını belirten Dönmez, "Bugün ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkina ABD'den gelen "hesaplanmış provokasyon" ifadesine tepki göstermişti.
ABD'ye Oruç Reis tepkisi
Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin, Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesinin ciddi bir tutarsızlık olduğuna dikkat çekmişti.