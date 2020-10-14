İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanı'na yakın ekibe her gün test yapılıyor

Katıldığı programda koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı'na yakın ekibe her gün test yapıldığını söyledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Haber Global’de katıldığı programda, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın ekibe hemen hemen her gün koronavirüs testi yapıldığını kaydetti.

Kalın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Her gün koronavirüs testi oluyoruz. Hemen hemen her gün. Mutlaka mesai öncesi test yapılıyor. Hamdolsun şu ana kadar iyi getirdik."