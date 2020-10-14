Gol düellosunda İsviçre kaçtı, Almanya yakaladı
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Almanya sahasında İsviçre ile 3-3 berabere kaldı.Abone ol
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Almanya ile İsviçre, Köln'de bulunan RheinEnergie Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
İsviçre hızlı başladığı maçta üstünlük golünü erken buldu. 5. dakikad Mario Gavranovic, İsviçre'yi 1-0 öne geçirirken 26. dakikada Remo Freuler skoru 2-0'a getirdi.
Almanya 28. dakikada Timo Werner'in golüyle farkı bire indirirken ilk yarı 2-1'lik İsviçre üstünlüğüyle bitti.
55. dakikada Kai Havertz beraberlik golünü kaydederken yalnızca bir dakika sonra Mario Gavranovic, İsviçre'yi 3-2 öne geçirdi.
60. dakikada ise Almanya'nın yıldız isimlerinden Serge Gnabry sahneye çıktı ve 3-3'lük beraberliği getirdi. İsviçre'de Schar 90. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.
60 dakikada 6 gole sahne olan maçta kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Almanya ile İsviçre 3-3 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından Almanya gruptaki puanını 6'ya çıkarıken İsviçre ise 2 puana ulaştı.
UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları şu şekilde;
A Ligi 4. Grup
Almanya 3-3 İsviçre
Ukrayna 1-0 İspanya
C Ligi 1. Grup
Azerbaycan 0-0 Güney Kıbrıs
Karadağ 1-2 Lüksemburg
D Ligi 1. Grup
Letonya 0-1 Malta
Faroe Adaları 2-0 Andorra
D Ligi 2. Grup
Liechtenstein 0-0 San Marino