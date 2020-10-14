Gol düellosunda İsviçre kaçtı, Almanya yakaladı

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Almanya sahasında İsviçre ile 3-3 berabere kaldı.

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UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Almanya ile İsviçre, Köln'de bulunan RheinEnergie Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

İsviçre hızlı başladığı maçta üstünlük golünü erken buldu. 5. dakikad Mario Gavranovic, İsviçre'yi 1-0 öne geçirirken 26. dakikada Remo Freuler skoru 2-0'a getirdi.

Almanya 28. dakikada Timo Werner'in golüyle farkı bire indirirken ilk yarı 2-1'lik İsviçre üstünlüğüyle bitti.

55. dakikada Kai Havertz beraberlik golünü kaydederken yalnızca bir dakika sonra Mario Gavranovic, İsviçre'yi 3-2 öne geçirdi.

60. dakikada ise Almanya'nın yıldız isimlerinden Serge Gnabry sahneye çıktı ve 3-3'lük beraberliği getirdi. İsviçre'de Schar 90. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

60 dakikada 6 gole sahne olan maçta kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Almanya ile İsviçre 3-3 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Almanya gruptaki puanını 6'ya çıkarıken İsviçre ise 2 puana ulaştı.

UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları şu şekilde;

A Ligi 4. Grup

Almanya 3-3 İsviçre

Ukrayna 1-0 İspanya

C Ligi 1. Grup

Azerbaycan 0-0 Güney Kıbrıs

Karadağ 1-2 Lüksemburg

D Ligi 1. Grup

Letonya 0-1 Malta

Faroe Adaları 2-0 Andorra

D Ligi 2. Grup

Liechtenstein 0-0 San Marino