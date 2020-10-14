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Kayseri'de ambulans şoförü koronavirüsten hayata veda etti

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'de koronavirüse karşı ön cephede savaşanlardan ambulans şoförü Hasan Onur, yakalandığı koronavirüse yenik düştü.

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Edinilen bilgiye göre 56 yaşında olan ve kronik rahatsızlığı nedeniyle tek ciğeri bulunmayan 112 acil servis şoförü Hasan Onur, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.

Hasan Onur, tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti.

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