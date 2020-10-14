Meteoroloji'den sağanak uyarısı!Sıcaklık azalıyor listede birçok il var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı ve birçok il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Uyarı yapılan şehirlerin arasında dün su baskınlarının yaşandığı İzmir de bulunuyor.
Yeni hava durumu raporu yayınlandı. Türkiye'nin birçok şehrinde sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer sıcaklıkların da azalacağını bildirdi. Peki sağanak yağış beklenen iller hangileri? İşte Meteoroloji'nin uyarıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir, Ordu çevreleri ve Çankırı'nın kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Yağış alan yerlerde sıcaklıkların 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.