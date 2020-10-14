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Enner Valencia'dan şov: Ekvador, Suarez'li Uruguay'ı rahat geçti

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Ekvador, Uruguay'ı ağırladı. Mücadelede ev sahibi takım 4-2'lik skorla kazanırken Fenerbahçeli Enner Valencia 2 asistlik performansıyla göz doldurdu.

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Avrupa kıtasında Uluslar Ligi heyecanı sürerken, Güney Amerika'da da 2022 Dünya Kupası Elemeleri oynanıyor. Ekvador, sahasında ağırladığı Uruguay'ı 4-2 gibi farklı bir skorla geçti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Ekvador, 15'te Caicedo'nun golüyle 1-0 öne geçerken 34'te Estrada, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın asistiyle farkı 2'ye çıkardı.

52'de bir kez daha sahneye çıkan Estrada yine Valencia'nın asistiyle skoru 3-1 yaptı. Ev sahibi takımın son golü 75'te Plata'dan gelirken, konuk ekibin gollerini ise 48'de Darwin Nunez ve 90'da Luis Suarez penaltıdan kaydetti.

Ekvador böylelikle, grupta 3 puanla 5. sıraya yerleşirken, Uruguay ise yine 3 puanla 6. sırada yer aldı.

Öte yandan Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası uzun süredir tedavi gören Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın yerine kaleyi Martin Campana korudu.

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