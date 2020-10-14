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Tanık gösterdiği kadın yasak aşkı çıktı adliye binası karıştı

Kayseri Barosu’na üye bir avukatın duruşma öncesi darp edildiği boşanma davasında ilginç ayrıntıların yer aldığı ortaya çıktı. Tanık gösterdiği kadın sevgilisi çıkınca adliye binası bir anda karıştı.

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Avukat Mahmut Seydi Arık’a yönelik darp olayı geçtiğimiz hafta 8 Ekim’de yaşandı. Saat 09.00 sıraları, Kayseri Aile Mahkemesi’nde görülecek boşanma davasının ikinci duruşması için taraflar ve yakınları duruşma salonunun olduğu kata geldi. Bir tarafta, davayı açan Sibel T., kız kardeşi A. S., tanığı M. A. ile avukat Arık yer alırken, diğer tarafta Ercan T., annesi, iki kardeşi ve patronu yer aldı.

Yüzüne kafa attı
Hürriyet'in haberine göre; M.A.’nın (33) tanıklıktan çekilmesi için T. kardeşler tarafından tehdit edilmesi ile başlayan gerilim dakikalar içinde büyüdü. Av. Arık’ın araya girmesi ile yüzüne darbe alması ise bir oldu. Duruşma için Sivas’tan Kayseri’ye gelen Recep T., tartışma esnasında Av. Arık’ın yüzüne kafa atarak kendisini yaraladı. Olaydan hemen sonra polisler üç kardeş ile Ercan T.’ın patronu Halit Ş.’yi göz altına aldı. Şüphelilerden Adnan T. (43), Recep T. (36) ve Halit Ş. (49) ‘kasten yaralama ve kamu görevlisine görevini yaptırmama’ suçlaması ile tutuklandı.

''Eşim ile ilişkisi var''
Olaya ilişkin hazır emniyet fezlekesi ise boşanma davasının ilginç ayrıntılar içerdiğini ortaya koydu. Aynı zamanda Kayseri’deki ünlü bir restoranın da sahibi olan Halit Şener emniyet ifadesinde şunları söyledi: “M. A.’ya, ‘Neden yalancı şahitlik yapıyorsun. Ayıp değil mi salonda sana yemin ettirecekler’ dedim. Bu esnada, yanımıza gelen Adnan T., M. A.’ya ‘Sen benim kardeşimi tanımadan neden iftira atıyorsun. Kardeşim, sabah işine akşam evine gelen bir insandır’ dedi. M. A.’da, Adnan’a hitaben, ‘Benim eşim ile Ercan T.’ın ilişkisi var’ diye söyledi. Adnan da, sesini yükselterek, ‘Yalan söyleyerek terbiyesizlik yapma’ dedi. Bu esnada avukat Mahmut Seydi Arık koşarak yanımıza geldi.”

''Sizin feriştahınızı keseriz''
M.A. ise ifadesinde, tanıklık yapmaması için tehdit edildiğini öne sürerek “Halit Ş. ve Adnan T. koluma girdiler. ‘Sizin feriştahınızı keseriz, seni ve avukatını s…z, sizi öldürürüz. Ercan’la alıp-veremediğin, karın ağrın nedir. Senin burada ne işin var. Tanıklık yapmayacaksın. Alayınızı öldürürüz’ diyerek tehdit ve hakarette bulundular” şeklinde ifade verdi. M. A., Avukat Arık’ın, kendisini kurtarmaya çalışırken Recep T. tarafından darp edildiğini anlattı.

Cinsel içerikli yazışmaları gördü
Edinilen bilgilere göre, avukata yönelik darp olayının yaşandığı dava, çekişmeli boşanma davası olarak açıldı. 13 yıl önce evlenen iki çocuklu çift arasında mal paylaşımı ile ilgili de anlaşmazlık bulunuyor. Tanık olarak dinlenmesi talep edilen M. A.’nın, eşi ile Ercan T. arasındaki cinsel içerikli yazışmaları gördüğü öğrenildi. M. A.’nın duruşmada eşi B. A. ile T. arasındaki ilişkiyi açıklayacağı kaydedildi.

Dava dosyasına sunulacak
B. A. ile T. arasında geçen cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarının ise dava dosyasına sunulacağı öğrenildi. Öte yandan, T. çiftinin tanıkları olarak dinlenmeleri istenen M. A. ve B. A. arasındaki boşanma davasında ise sona gelindiği belirtildi.

''Benim de bir takım delillerim tanıklarım var''
Telefonla ulaştığımız Ercan T. ise, M. A.’nın, eşi ile ilişkisi olduğu yönündeki sözlerine ilişkin “Böyle bir şeyi niye söyledi bilmiyorum. Bu onun karakterini gösterir. M. A., eşimin tanığı. Eşi B. A. ise benim tanığım. Benim de bir takım delillerim tanıklarım var. Bunlar da zamanı gelindiğinde mahkemeye sunulur” dedi.

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