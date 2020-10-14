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İçişleri Bakanı Soylu 'Kars'taki mesele çok net ve ortada dedi' her şeyi anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars Belediye Bakanı Ayhan Bilgen'in görevden alınmasının nedenlerini anlattı. Kars'ta özerkliği andıran öz yönetim çabasının istihbarat tarafından tespit edildiğini belirten Soylu, "Dağın talimatları ile verilen ihaleler ve buna yönelik adımlar var. Yine oradan gelen listelerle işe alınanlar ve istihdam edilenler mevcut." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars Belediye Bakanı Ayhan Bilgen'in görevden alınmasının perde arkasını, terörle mücadelede son durumu ve PKK'nın belinin kırılmasının G.Doğu'ya yansımalarını Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar'a anlattı.

Madenler işletilecek, Kato Dağı eteklerinde rafting

"Nusaybin'de bin 500, Ağrı’da ise 12 bin kişilik tekstil fabrikası faaliyete geçti. Ayakkabı fabrikaları açılıyor. Cizre'de Silopi'de yaklaşık bin 500 kişilik tekstil fabrikalarının altyapısı yapılıyor. Hakkari Yüksekova'da yeni maden sahaları açılıyor" diyen Soylu, "Burada yüzlerce yıllık tarihi, muhteşem doğal miraslar var. Biz geçen hafta Kato Dağının hemen eteğinde rafting yaptık. Bunlar hayal olan işlerdi" ifadelerine yer verdi.

PKK'nın gönderdiği listelerle işe alınanlar mevcut

"Kars'taki mesele çok net ve ortada" diyen Soylu, Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen'in tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonun perde arkasını anlattı:

"Orada Eş Başkan, Belediye Meclis Üyelerinden tutuklananlar, davası devam edenler var. Benim bilebildiğim kadarıyla 16 tane tutuklama var. Kars’a, özerkliği andıran bir öz yönetim kurma çabası ve adımları söz konusu. Mahkemenin de tespit ettiği, daha doğrusu istihbarat ve emniyetin daha sonra da davanın gidişatından da bizim anladığımız böyle bir öz yönetim anlayışı var. Dağın talimatları ile verilen ihaleler ve buna yönelik adımlar var. Yine oradan gelen listelerle işe alınanlar ve istihdam edilenler mevcut. Terör örgütüyle ilişkili olanların bu konuda belediye ile irtibatının sürekli devam etmesi, aynı zamanda kendilerini mahkeme yerine koyup hüküm icra etmeye kadar giden yeni bir anlayış söz konusu. Bütün bunları devlet görmezden gelemez. Bu kendi öz yönetimlerini kurma çabalarıdır. Bunu açık söyleyeyim. Kendi öz yönetimlerini kurmalarına biz devlet olarak müsaade etmeyiz. Demokrasi de buna müsaade etmez. Hukuk devleti de buna müsaade etmez."

CHP'ye "seçimle de gelsen kurallar var" hatırlatması

CHP'nin "seçimle gelen seçimle gider" tepkisine Soylu, "Evet, seçimle gelindi ama birtakım kurallar var. Kanun var. Biz de seçimle geldik. Hepimiz kanunlara ve hukuka uymak zorundayız." yanıtını verdi. 

Türkiye'deki PKK'lı sayısı 400'ün altına inecek

Batuhan Yaşar'ın "İçeride kaç tane terörist kaldı?" sorusuna Soylu, "Terörist sayısına dikkat ederseniz uzun zamandır açıklamıyoruz. 400 civarı diyoruz. İnşallah ekim ayının sonunda bir rakam vereceğiz. İnşallah, bir kademe daha indirmiş olacağız." cevabını verdi.

Batuhan Yaşar'ın yazısının tamamı

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