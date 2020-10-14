Kadir Şeker'in cezası belli oldu! Mahkeme 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi

KONYA'da Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürmekten yargılanan tutuklu Kadir Şeker hakkında karar çıktı. Mahkeme, Şeker'i 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Son dakika gelişmesine göre; Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü şahsı engellemek isterken yanlışlıkla öldüren Kadir Şeker'in yargılandığı davada karar çıktı. Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Özgür Duran'ın annesi, kadına şiddetin olmadığını iddia ederek 'Şeker elinde bıçak, açık bir şekilde gelmiş' dedi.

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisiyle tartışmasını sürdürdü. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de kadının dövüldüğünü sanıp olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti.

Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Duruşmaya ilk kez ailesiyle salonda katıldı

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şeker hakkında Cumhuriyet savcısı geçen duruşmada verdiği mütalaasında iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesini talep etti. 4'üncü kez hakim karşısına çıkan Kadir Şeker, ilk kez salonda hazır bulundu. Tarafların aileleri ve avukatları da salonda yerlerini aldı.

Karar çıktı: Duruşmada mahkeme heyeti, avukatların mütalaaya yönelik savunmaları ile Şeker'in son savunmasını alıp, Şeker hakkındaki kararını 12 yıl 6 ay hapis cezası olarak verdi.

Kadir Şeker'in ailesi: İtiraz edeceğiz

Kadir Şeker’in annesi ve babası kararı Hürriyet'e değerlendirdi. Anne Zeliha Şeker ‘Oğlum can kurtarmaya çalıştı, kimseyi öldürme kastı yoktu’ derken, baba Cengiz Şeker de ‘Karar duruşması öncesi Kadir aleyhinde karalama kampanyası başlatılmıştı. Bu kararı kamu vicdanı da kabul etmez, itiraz edeceğiz’ dedi.

Kadir’in babası Cengiz Şeker: “Kaderimizde bu varsa çekeriz. Ben çocuğumun suçsuz olduğuna inanıyorum. Kasten adam öldürme iddiasını kesinlikle reddetmiyorum. Bu bir kaza… Ama kanun başka ise onu bilmiyoruz. Kadir eğer kasten adam öldürse ben zaten onu ellerimle mahkemeye teslim eder, cezasını çekmesini isterim. Bundan sonra istinafa gideceğiz. Hakkımızı arayacağız. Çünkü Kadir bir insanlık yaptı. İyilik yapmak kastıyla hareket etti amacı birini öldürmek veya zarar vermek değildi. Zarar gören birini kurtarmak için kendini feda etti. Karar duruşması önce Kadir aleyhine bir karalama kampanyası başlatılmıştı. Kamu vicdanı da bu karardan rahatsız olacak, buna eminim. “

Anne Zeliha Şeker: “Söyleyecek sözüm yok. Yargılama adil olmadı. Kadir bunu kesinlikle hak etmedi. Duruşmada doğru dürüst göz göze bile gelemedik. Çok üzgündü. Sadece giderken arkasından görebildim. Karşı taraf birçok asılsız şeyler söylüyor. Onlar sorgulanmıyor. Mahkeme neden böyle bir karar verdi anlayamıyorum. Oğlum orada bir can kurtarmaya çalıştı. Kadir’in bir kastı yok ki. Şahitlerin ifadeleri var. Kadir giderken Kadir’e arkadan saldırıyor. Bu halde nasıl Kadir kasten öldürmüş oluyor. Bize göre Kadir’e verilebilecek en ağır ceza verildi. Bu karara bir anlam veremedik. İtiraz edeceğiz...”

Duran'ın annesi mahkemede konuştu: En ağır cezayı almasını istiyorum

Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran da Kadir Şeker'in cezalandırılmasını talep etti. Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner ise, ''Kadir Şeker'e soruyorum. Neden elinde bıçakla geldin oraya? Benim 8 aydır ciğerim yanıyor. Benim oğlum gaspçı değil, satıcı değil. Benim çocuğumun yuva kurma hayali vardı. Onu da Kadir Şeker elinden aldı. Oğlum 2 gün önce rüyama girdi. 'Anne ben o çocuğa kendimi ifade edemedim. O çocuğa sor, neden bıçakla üstüme gelmiş' dedi. En ağır cezayı almasını istiyorum'' diye konuştu.

Kadir Şeker'in avukatları da mütalaaya karşı gelip, olayda kasıt olmadığını, Kadir Şeker'in şiddet görmek üzere olan bir kadına yardıma koştuğunu ve olayda da Özgür Duran'ın boynunu sıktığını belirtti.

Duruşmadaki iyi hali göz önünde bulunduruldu

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kadir Şeker'e 'Kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından bu cezayı, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıla indirdi. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12 yıl 6 aya indirdi.

Duruşma öncesi de konuşmuştu: Duran'ın annesi, ''Kadına şiddet diye bir şey yok. Kadın kolları başkanı, kadına şiddet diye buraya herkesi topluyor, asla kadına şiddet yok. Kadir Şeker'i kurtarma amacındalar. Kadir Şeker, kendisi de diyor ki, 'Kameriyeyi yumruklarken vardım olaya müdahale etmek için. Neden kadını ağlatıyorsun diye. Ağlama sesine dayanamadığım için vardım' diyor.

"Kadına şiddet diye bir şey yok. Türkiye'yi galeyana getirip, üstümüze saldırıp, benim çocuğumun 19 sabıkasıyla suç makinası yaparak, kadına şiddet diye kurtaracaklar. Duysun Türkiye, benim çocuğumun 19 sabıkası yok. Benim çocuğum ne yaptıysa kendisine yaptı."

Benim çocuğum içiciydi ve kurtulmuştu. 2 yıldır içmiyordu. Kanında bile çıkmadı. Kadına şiddet asla yok

'Kadına kalkan eller kırılsın' diye paylaşım yapmış benim çocuğum. Ayşe Dırla'nın darp raporu var mı, yok mu, hepsi elimizde. Yalan söyleyip, galeyana getirip Türkiye'yi üzerime kışkırtıyorlar. Ben 8 aydır ağlıyorum. 8 aydır ben hiçbir kanala konuşamadım. Engellendim, arka kapılardan çıktım. 50-60 polis beni arka kapıdan çıkarttı. Burada Kadir Şeker'in avukatları, ailesi çekim yaptı. Ben engellendim. Ben yüce adalete güveniyorum ve buradayım. Benim ciğerim yanıyor 8 aydır. Hiç kimse neredesin diyemedi. Biz kopuk bir aileyiz; ama aileydik biz. Ben ailemle gurur duyuyorum. Kadına şiddet diye bir şey yok. Ayşe Dırla, beni dövmüyordu diyor. Emine Bulut'a bağlıyor. Emine Bulut yardım istiyordu. Kadir Şeker elinde bıçak, açık bir şekilde gelmiş'' dedi.

Özgür Duran'ın ailesi ile kadın hakları savunucu platformun üyeleri arasında ise kısa bir gerginlik yaşanmıştı.