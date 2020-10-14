Osmaniye'de üretilen bu siperlik bildiklerinizden değil! Görenler gözlerine inanamadı

Akıllı siperlik: Aynı zamanda Gençlik Merkezi'nde gönüllü olarak görev yapan Erten, pandemi sürecinde siperlik ve maskenin öneminin daha da iyi anlaşıldığını belirterek, "Biz de pandemi süreci başladığı ilk günden bu yana yaklaşık bir yıla yaklaşan şu günlerde fiziksel üretimini ve Ar-Ge'sini yaptığım akıllı siperliği tamamladık. Öncelikle tüm insanlık için ürettiğimiz bu yapay zeka tabanlı akıllı siperliğimizi engelli vatandaşlarımız için geliştirdik. Çünkü onların sosyal mesafe kurallarına dikkat etme noktasında ciddi zorlanacaklarını düşündük ve sensorlu yapay zekalı, en son kimlerle muhatap olmuşlar, bunların bilgisini alabilecekleri mobil uygulama destekli akıllı siperliğimizi yaptık. Hem tüm insanlığa hem de engelli vatandaşlarımız için çok büyük bir üretim önceliği yapacağını düşünüyorum." dedi.