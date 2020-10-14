"Işıklar yanıyor" polemiğine MHP de katıldı! Paylaşıma tepki gösterildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası başlayan tartışmalara gönderme yapan MHP de tepki gösterdi.

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı tanımaması sonrası AYM Üyesi Engin Yıldırım, AYM binasının fotoğrafını "ışıklar yanıyor" sözleriyle paylaştı.

Polemik başlattı

Bir süre sonra sosyal medya hesabından ikinci bir paylaşım yapan Yıldırım "Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" açıklaması yaptı. İçişleri Bakanlığı da Yıldırım’ın paylaşımına gönderme yaparak, "Işıklarımız hiç sönmüyor" mesajıyla bakanlığın fotoğraflarını paylaştı.

MHP'den tepki

AYM üyesi Yıldırım’ın paylaşımı kısa sürede yayıldı ve tartışma yarattı. Zira "ışıklar yanıt" paylaşımı darbe iması olarak algılandı. Olaya bir tepki de MHP’den geldi… MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MHP’nin sembolü 3 hilal ve yanan ışıklar yer aldı.