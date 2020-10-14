Esenyurt'ta ortalık karıştı! Taksiciyle çekici sürücüsü arasında tekmeli-yumruklu kavga
ESENYURT'ta yol verme konusunda çıkan tartışmada taksi ile çekici sürücüsü tekmeli yumruklu kavga etti. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen kavga araya girenlerin çabası ile büyümeden önlendi.İlçede geçtiğimiz haftalarda taksi durağı önünde çıkan silahlı, sopalı kavgada 3 taksici hayatını kaybetmişti.
Esenyurt'ta 19 Mayıs Bulvarı'nda yol verme konusundaki anlaşmazlık nedeniyle taksi ile çekici şoförü araçtan inerek tartışmaya, kısa süre sonra ise kavga etmeye başladı. Taraflar arasındaki tekmeli yumruklu kavga sırasında çekici şoförü aracına giderek sert bir cisim almak istedi. Bunu gören taksi şoförü tekme ve yumruklarla vinç şoförüne saldırdı.
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Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen kavga araya girenlerin çabası ile büyümeden önlendi.
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İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz haftalarda taksi durağı önünde çıkan silahlı, sopalı kavgada 4 kişi pompalı tüfekle vurularak, ağır yaralanmış ve tedavi altına alınan 4 yaralıdan 3'ü ölmüştü.
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