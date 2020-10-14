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İçişleri Bakan Yardımcılarından AYM Üyesi Yıldırım'a istifa çağrısı! 'Işıklar yanıyor' paylaşımı

İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı 'darbe iması' olarak yorumlanan Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ı istifaya davet etti.

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İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Twitter hesaplarından, 'Işıklar yanıyor' paylaşımı ile tepki çeken AYM Üyesi Engin Yıldırım'a istifa çağrısı yaptı.

"Darbecilere selam çakanlar..."

Çataklı paylaşımında, "Dün 'Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor' diyerek darbecilere selam çakanların bugün görevini üstlenenler bir saniye durmasın, istifa etsin!" sözleriyle tepki gösterdi.

"Hesabı kilitlemek yetmez"

Ersoy ise, "Hesabı kilitlemek yetmez. Derhal istifa edin!" derken, İnce de "Vesayet özlemine milletimizin tepkisi böyle hesabı kilitletir. Ama yetmez, istifa gerekir, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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