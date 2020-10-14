Afrin'de Türk askerine kurşun sıkan 4 PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı
KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye'nin Afrin kentinde PKK saflarında yer alan 4 terör örgütü üyesi yakalanarak, gözaltına alındı.Abone ol
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Körfez ilçesinde bölücü terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 yıl önce düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK saflarında yer alan, 4 terör örgütü üyesi yakalandı.
Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Soruşturma devam ediyor.