14 Ekim altın fiyatları! Gram 483 lira çeyrek 787 liradan alıcı buluyor

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor. Gram altın geçtiğimiz günlerde rekor kırmış ve ardından düşüşe geçmişti. 14 Ekim gram altın fiyatları 483 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise 1897 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 481 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 483 liradan başladı.

Gram altın, gün içerisinde en düşük 480.19 lira, en yüksek ise 484.30 lira seviyesini görürken; saat 09.55 itibarıyla yüzde 0.50 oranında yükselişle 483.88 lira seviyesinde hareket etti.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 787 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 233 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ile ilgili Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk dikkat çeken bir yorumda bulundu:

Gram altın son 3 işlem günüdür nispeten yatay hareketler sergiliyor. Yukarıda 489-490 TL bölgesinin direnç yapıldığını görmekteyiz. Gram altında son dönemde dolar kurundaki yükseliş önemli rol oynuyor. Ons altın tarafında ise bir yukarı bir aşağı dalgalanma var. Burada dolar kurundaki görünüm belirleyici olmaya bir süre daha devam edebilir.

Türkiye risk primi 500 baz puan üzerinde kalmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hamlelerinin TL üzerindeki baskıyı azaltamadığını görmekteyiz. Burada daha kuvvetli bir faiz artırımı gelirse TL üzerindeki baskı azalabilir. Yoksa mevcut görünüm sürebilir. Teknik olarak 7.80 TL üzerinde kalınması TL için riskli bölge olacakken, 8.00 TL eşiğine yaklaştıkça kar satışları gelebilir.

Ons altın ise küresel bazdaki risk iştahı ile hareket ediyor. Majör borsalar yükselince değer kazanan ons altın, borsalara satış gelince ise geriliyor. Burada yukarı yönde kuvvetli bir beklentim yok. Daha çok yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirildiği bir ons altın görebiliriz. Teknik olarak 1934 dolar direnci kritik olacaktır. Bu seviye altında kalındığı sürece baskı görebiliriz.

Gram altın özeline baktığımızda ana resim, her zaman ısrarla söylediğim gibi hala pozitiftir. 462 TL üzerinde kalındığı sürece yukarı yönde görünüm sürecektir. Bu nedenle olası geri çekilmelerde fırsatlar görebiliriz. Yukarıda ise 489-490 TL bölgesi önemli direnç konumunda. Buralardan kısa süreli kar satışları/pozisyon azaltmalar gelebilir.