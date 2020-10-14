Abdurrahman Dilipak'tan olay yazı! Bakanlık ve belediyelerde tarikat mensupları...

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, tarikatların kadrolaştığı iddialarıyla ilgili olay olacak bir yazıya imza attı. Dilipak, “Bazı bakanlıklarda, belediyelerde sağı ile solu ile tarikat mensupları köşe kapmaca oynamaya başladılar” iddiasında bulundu.

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GATA eski Başhekim Yardımcısı Menzilci Ali Edizer skandalının ardından tarikatların ve cemaatlerin devlet içindeki kadrolaşması tekrar tartışma konusu oldu. Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'tan tarikatların devlette kadrolaştığı iddiaları için sert suçlamalarda bulundu.

Abdurrahman Dilipak, “Şeriat, tarikat, hakikat” başlıklı yazısında, “Bazı bakanlıklarda, belediyelerde sağı ile solu ile tarikat mensupları köşe kapmaca oynamaya başladılar” ifadelerini kullandı. Dilipak, “Sufi’lerimizin kimi sofistike bir hayat yaşıyor, kimi ‘miskin’ değil, ‘mistik’ oldular. Çoğu ‘Ashab ahlakı’nın çok uzağındalar. Yani ‘Ashab-ı Suffe’ye benzemiyorlar” dedi. İşte Dilipak'ın yazısından bazı başlıklar...

Takvada değil mal ve makam peşinde yarışıyorlar

- Alemlere rahmet olarak gönderilen bir Peygamberin ümmetinin karakteri ‘el emin’ olmaktır. Ama bizim tarikatların bile trolleri var artık. Sufiler, birbiri ile takvada yarışmıyor, mal ve makam peşinde yarışıyorlar. Birbirlerine karşı husumet noktasına geldi iş.

Kimi haşa Allah'la görüşüyor...

- Peygamberler istişare ve şûra yapmakla emrolundu da bu yeni tür şeyhler istişare ve şûra da yapmaz. Haşa kimi Allah’la görüşüyor, kimi Peygamberle, kimi 3’ler, 7’ler, 40’larla. Levhi mahfuzu okumuş gelmişler, kime ne soracaklar. Biri bu iddiada, öteki de buna inanıyor. Al birini vur ötekine.

Birbirleriyle savaşıyorlar

- Fırkalar dini kendi aralarında taksim ettiler ve sonda da Allah’ın ayetlerini dillerinin ucuna geçirip birbiri ile savaşıyorlar. Hani yeryüzünün emaneti bize verilmişti. Birbirimizin gözünü oyuyoruz.

Mevlevilik iktidarın, Bektaşilik muhalefetin resmi tarikatı oldu

- Dün tarikat, tasavvuf yasaktı, bugün bunlar serbest ama ‘kült’e döndü. Seremoni, ritüel, gösteri vesilesi. Mevlevilik iktidar kanadının, Bektaşilik muhalefet kanadının resmi tarikatı oldu sanki.

Bazı bakanlık ve belediyelerde köşe kapmaca oynuyorlar

- Bazı bakanlıklarda, belediyelerde sağı ile solu ile tarikat mensupları köşe kapmaca oynamaya başladılar.

Ya kendilerine çeki düzen verecekler ya da...

- Bu böyle gitmez. Ya tarikatlar kendilerine bir çekidüzen verecek ve işlerinden bazılarını dışlayacaklar, ya Diyanet el atacak bu işe. Yoksa bu iş patlar ve herkes zarar görür, benden söylemesi.