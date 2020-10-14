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Naked Bites yeni ürünlerle mutfaklarınıza girmeye devam ediyor

Sağlıklı ve iyi beslenirken, yediklerinin lezzetinden ödün vermek istemeyenler için kurulan Naked Bites, her geçen gün yeni ürünlerle mutfaklarımıza girmeye devam ediyor.

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Markanın kurucusu İpek Hatipoğlu, içindekiler kısmını okumadan ürün
almayan bilinçli tüketicilerin çoktan kalbini kazanmış bile. Kendisi de bir
anne olan İpek hanım, bu kez çocuklara özel bir lezzetle karşımıza çıkıyor:
Koko.

Organik ham kakao, %100 fındık, hurma özü, bol bol protein ve lif içeren
harika bir kakaolu fındık ezmesi olan Koko, hem sürülerek hem de kaşık
kaşık yenilebiliyor.

Hani çocukken okuldan döndüğümüzde koşa koşa bakkaldan ambalajlı
çikolatalar alıp, okul formalarımızı çıkarmadan tv karşısına kurulup yerdik
ya... Annelerimizin de içi içini yerdi, o halimizi görünce.

Şimdiki anneler de çocuklar da çok şanslı. Çocukların çikolata isteğini,
sağlıklarından ödün vermeden karşılayan Koko, çocuklara diye yola çıkmış
ama tüm ailenin favorisi olmuş.

Koko’yu ve onun gibi daha birçok sağlıklı ve lezzetli ürünü nakedbites adresi üzerinden kolayca sipariş verebileceğiniz gibi Naked Bites Göktürk, All Sports Bakery Etiler, 279buçuk Zekeriyaköy ve Vegan Dükkan Cihangir’den de alabilirsiniz.

Hikayesi ve ideolojisiyle fark yaratan Naked Bites, doğanın
sürdürülebilirliğini destekleyen, insana mutluluk veren bir marka.
Hala denemediyseniz, bir an önce denemenizi tavsiye ederiz.

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