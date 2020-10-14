Naked Bites yeni ürünlerle mutfaklarınıza girmeye devam ediyor

Sağlıklı ve iyi beslenirken, yediklerinin lezzetinden ödün vermek istemeyenler için kurulan Naked Bites, her geçen gün yeni ürünlerle mutfaklarımıza girmeye devam ediyor.

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Markanın kurucusu İpek Hatipoğlu, içindekiler kısmını okumadan ürün

almayan bilinçli tüketicilerin çoktan kalbini kazanmış bile. Kendisi de bir

anne olan İpek hanım, bu kez çocuklara özel bir lezzetle karşımıza çıkıyor:

Koko.

Organik ham kakao, %100 fındık, hurma özü, bol bol protein ve lif içeren

harika bir kakaolu fındık ezmesi olan Koko, hem sürülerek hem de kaşık

kaşık yenilebiliyor.

Hani çocukken okuldan döndüğümüzde koşa koşa bakkaldan ambalajlı

çikolatalar alıp, okul formalarımızı çıkarmadan tv karşısına kurulup yerdik

ya... Annelerimizin de içi içini yerdi, o halimizi görünce.

Şimdiki anneler de çocuklar da çok şanslı. Çocukların çikolata isteğini,

sağlıklarından ödün vermeden karşılayan Koko, çocuklara diye yola çıkmış

ama tüm ailenin favorisi olmuş.

Koko’yu ve onun gibi daha birçok sağlıklı ve lezzetli ürünü nakedbites adresi üzerinden kolayca sipariş verebileceğiniz gibi Naked Bites Göktürk, All Sports Bakery Etiler, 279buçuk Zekeriyaköy ve Vegan Dükkan Cihangir’den de alabilirsiniz.

Hikayesi ve ideolojisiyle fark yaratan Naked Bites, doğanın

sürdürülebilirliğini destekleyen, insana mutluluk veren bir marka.

Hala denemediyseniz, bir an önce denemenizi tavsiye ederiz.