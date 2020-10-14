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Emlakçılık için yetki belgesi şartı geldi! Yetki belgesi olmayan satış yapamayacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, emlak alım satımında yeni dönemin başladığını duyurdu.

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Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği ile emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz. Yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacak, belgesi olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak.

İdari yaptırım uygulanacak
Emlak alım satımına aracılıkta %4 olan hizmet bedeli üst sınırı ile kiralamaya aracılıkta bir aylık kira bedeli olarak uygulanan hizmet bedeli üst sınırı etkin şekilde denetlenecek ve vatandaşlarımızdan bu sınırların üzerinde hizmet bedeli tahsil eden emlakçılara idari yaptırım uygulanacak.

''İhracatçılarımızın rekabet gücü artırılacak''
Sürdürülebilir ihracat artışımıza katkı sağlayacak, Türk ihraç ürünlerimize depolama, elleçleme, dağıtım gibi hizmetler sunacak Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı yürürlüğe girdi. Yurt dışı Lojistik Merkezlerin desteklenmesi ile dış ticaret maliyetleri azalacak, ürünlerimiz yeni pazarlara etkin ve verimli yoldan ulaştırılacak ve böylece ihracatçılarımızın rekabet gücü artırılacak.''

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