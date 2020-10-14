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Valilik duyurdu! Kırklareli'nde 97 daireden oluşan bir site karantinaya alındı

KIRKLARELİ'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 97 daireden oluşan bir site karantinaya alındı.

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Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karakaş Mahallesi'ndeki bir sitede bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

İl Pandemi Kurulu kararınca sitenin 14 günlüğüne karantinaya alınmasına karar verildi.

Suç duyurusunda bulunulacak

Karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

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