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MHP'den PKK ile ilgili sözleri tepki çeken CHP'li Tunç Soyer'e tepki

Demirören Haber Ajansı

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katıldığı bir yerel televizyon programında "Her gün PKK kahrolsun diye güne başlasak neye yarayacak bu?" sözlerine tepki gösterdi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı televizyon programında "Her gün PKK kahrolsun diye güne başlasak neye yarayacak bu?" sözleri eleştiri konusu oldu.

Bu açıklamalara tepki gösteren MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "Ben Tunç Soyer Bey'in o açıklamalarını her şeyden önce samimi bulmuyorum. Kaz Dağları’nda su ve vicdan nöbetinden çıktığı zaman protesto etmek için oraya gitmişti. Aynı tepkiyi aynı tavrı Hatay’da ciğerlerimizi yakan ve PKK’nın yan kuruluşları tarafından üstlenilen yangınla ilgili o örgütleri kınamak için de vermesini bekliyordum. Ama İzmir’de çıkan yangınlardan günümüze dek çıkan ve özellikle terör örgütünün çıkardığı yangınlardan hiçbirini şimdiye kadar Tunç Soyer, kınamamıştır. Bizim tavrımız bundan dolayıdır" dedi.

"Şimdiye kadar PKK'yı kınamadı"

Osmanağaoğlu, Soyer'den PKK’yı bir kere dahi olsa kınamasını beklediğini ifade ederek, "Tunç Soyer Bey her gün PKK’yı kınamasın. Senede bir sefer kınasa da biz onun PKK’yı kınadığını düşüneceğiz. Şimdiye kadar PKK’yı hiç kınamadı. PKK eli kanlı bir terör örgütüdür. Ciğerlerimizi yakıyor, askerlerimizi öldürüyor. Vatan topraklarına zarar vermek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz diyoruz ki vatan topraklarına, bu topraklarda yaşayan vatandaşımıza, polisimize, askerimize her kim kurşun sıkıyorsa bunları bir defa da olsa lanetle, protesto et. Ama maalesef Tunç Soyer bizim bütün ısrarlarımıza rağmen bunların hiçbirini yapmıyor. Onlarla da beraber olduğunu göstermek adına her şeyi yapıyor" diye konuştu.

Osmanağaoğlu, Soyer’in yerel seçimlerde HDP’den destek aldığını ve bundan dolayı PKK’yı kınamadığını savunarak, "Terör örgütünden destek almak için ve onlara da sempati ile baktığı için bunları protesto etmeyi, kınamayı düşünmüyor" dedi.

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