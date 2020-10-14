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Anayasa Mahkemesi'nden son dakika 'ışıklar yanıyor' açıklaması

Anayasa Mahkemesi'nden üye Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımıyla ilgili son dakika açıklama yapıldı. Açıklamada, o paylaşımın AYM'nin görüşünü yansıtmadığı bildirildi.

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Anayasa Mahkemesi, bugün saat 14.00'te gerçekleştireceği olağanüstü toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına yönelik olarak, "Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz" ifadelerini kullandı.

Her türlü demokrasi dışı girişimi reddediyoruz

Anayasa Mahkemesi şu açıklamayı yaptı: "Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

'Darbe iması yaptın istifa et' çağrıları sürüyor

ışıklar yanıyor twiti anayasa mahkemesi üyesi

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, Twitter hesabından AYM binasının bir fotoğrafını paylaşarak "Işıklar yanıyor" ifadesini kullanmıştı. Bu paylaşıma 'darbe iması içerdiği için" İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce başta olmak üzere sosyal medyadan çok sayıda tepki gelmişti. Üç İçişleri Bakan yardımcısı Yıldırım'ın istifasını istemişti.

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