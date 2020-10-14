Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar! Türk Tabipler Birliği'ne 'Türk' yakışmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. "Yeni müjdeler geliyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği ile ilgili de sıcak mesalar verdi. Türk Tabipler Birliği'ne terör örgütünün el koyduğunu söyleyen Erdoğan, yeni düzenleme yapılacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Koronavirüs önlemleri nedeniyle verilen 7 aylık aranın ardından ilk kez kürsüye çıkan Erdoğan'dan Türk Tabipler birliği'ne çok sert tepki geldi. Erdoğan, "Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor? Bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına adeta el koyması hadisesidir" dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- TBMM'de yeni dönemde bizi çok önemli gündem bekliyor. Yeni düzenlemelerle ilgili kapsamlı çalışmalar yapıldı. Yeni çalışmaları titizlikle takip ediyoruz. Meclis'in çalışma safhalarında hepinizden aktif katılım bekliyoruz. Milletvekillerimiz yasama görevi yanında milletimizle yürütme arasında en güçlü bağlardan biri olmayı sürdürüyor.

Cumhur İttifakı olarak...

- Önümüzdeki dönemlerde atacağımız adımlarda Meclisimizin güçlü desteğini bekliyoruz. Milletimizin beklentilerine cevap verecek düzenlemeleri titiz bir çalışmanın ardından hayata geçirmeye kararlıyız. Cumhur İttifakı olarak ortaya koyacağımız dayanışma ile yeni yasama yılını en verimli şekilde değerlendireceğiz.

Suriye'de geri adım atmayacağız

Meclis'in tatil olduğu ağustos ve eylülde hükümet olarak çalışmalarımızı devam ettirdik. Kriz bölgeleriyle ilgili hususlarda tüm taraflarla sık sık görüşerek diplomasi kanallarını etkin şekilde kullandı. Suriye'de sınırlarımızın güvenliği konusunda geri adım atmayacağımızı her görüşmede açıkça dile getirdik.

Cumartesi Günü Fatih Gemisi'ne gidiyoruz

- Doğu Akdeniz'de ülkemizin haklarını gözetmeyen hiçbir planın olmayacağını duruşumuzla gösterdik. Oruç Reis gemimiz bakım çalışmalarının ardından yeniden Akdeniz'deki görevine döndü. AB ve NATO'daki görüşmelerde sözlerini tutmayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne hak ettiği cevapları sahada vermeye devam edeceğiz.

- Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek çalışmaları yerinde görüp yeni rezerv miktarını açıklayacağız.

Yunanistan ve Rum Kesimi'ne hak ettikleri cevabı veriyoruz

- Doğu Akdeniz'de ülkemizin haklarını gözetmeyen hiçbir planın olmayacağını duruşumuzla gösterdik. Oruç Reis gemimiz bakım çalışmalarının ardından yeniden Akdeniz'deki görevine döndü. AB ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz.

AB ile aramızdaki sıkıntıları en kısa sürede neticelendireceğiz

Küresel ekonomi değerlendirmeleri Türkiye'nin dünyadaki pastadan aldığı payın yükseldiğini vurguluyor. AB içinde üretim ve tedarik konusunda hızlı bir yükselişe geçmiş bulunuyoruz. AB ile aramızdaki sıkıntıları en kısa sürede neticelendirerek, bu olumlu grafiği iyileştireceğiz.

Salgın tedbirlerinden oluşan sıkıntıların farkındayız

- Ülkemizde kimi salgın tedbirlerinden kaynaklanan sıkıntılar yaşandığını unutuyor değiliz. Milletimizin derdi bizim de derdimizdir. Herhangi bir yerde, herhangi bir vatandaşımızın işiyle, aşıyla, eğitimiyle, güvenliğiyle ilgili endişesi varsa bunu gidermek boynumuzun borcudur. Salgının kontrol altına alınmasıyla sorunlar kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Kongre sürecinde yeni kampanya

Kongre sürecimizi de bu hakikate uygun şekilde yürütüyoruz. İl kongrelerimize de başlıyoruz. Haftasonu Şırnak'ta olacağım. Ardından Kayseri, Malatya, Van, Samsun, Kahramanmaraş ve Kocaeli il kongrelerinde milletimizle kucaklaşacağız. 3 Kasım'da 1 milyon yeni üye kampanyamızı 81 ilde 1 milyon fidan dikerek taçlandıracağız. Ankara'daki bu programda 7 ilimize de canlı bağlantı yapacağız.

TBB'nin başına terörle ilişkili biri nasıl gelir?

- Çözülmesi gereken bir mesele de meslek kuruluşlarının sürdürülemez yapısıdır. Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır.

- Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere, terör örgütünden birisini getirip başına koyuyorlar. Ne zamandan beri terörle içiçe olanlar TBB gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor. Bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı terör örgütlerinin STK'lara el koymasıdır.

- Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz. Nasıl bunlardan şifa arayacağız. Teröristten bu beklenir mi? Görevlerine mahkeme kararıyla son verilebileceği hükmü vardır.

Tabipler Birliği'nin adına 'Türk' ismi yakışmıyor

- TBB açıkça anayasaya aykırı faaliyet içerisindedir. Çoklu baro sistemi gibi bir çalışmayı bu yönde de yapmak durumundayız. Bu kuruluşlar amaçlarından sapmıştır.

- Barolar Biriliği'nde yaptığımız gibi yeni düzenlemeleri Tabipler Birliği konusunda da yapmak zorundayız ve yapacağız...

- Türk Tabipler Birliği'nin adının başındaki 'Türk' ifadesi bunlara yakışmıyor. Zaten onlar da Türkten rahatsızlar.

- Bütçenin hemen ardından Meclisimizin ilk işlerinden biri bu konu olmalıdır. Türk ve Türkiye ismini hak etmeyen meslek kuruluşlarından bu imtiyazlarını derhal almalıyız.

CHP'ye Azerbaycan mesajı

- Azerbaycan ile ilgili ana muhalefetten ciddi bir ses çıktığını duydunuz mu? Görüşme talebinde bulunduklarında Azerbaycan olumsuz yanıt veriyor. Ermeni yönetimlerinin yanında yer alırsanız bu millet size hoşgeldin demez. Azerbaycan işgal altındaki topraklarını istiyor, versenize topraklarını. Eğer dünyada insan hakları demokrasi varsa size de 30 yıldır bu işte görevliyseniz yapmanız gerken toprakları vermek.

Azerbaycan'a mücahit göndermek gibi bir derdimiz yok

- Bize Suriye'den mücahitleri oraya gönderdiniz diyorlar. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Suriyeli mücahitlerin kendi topraklarında işi var, oraya gitmezler."

- Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız, yine vereceğiz. Minsk üçlüsünün içerisinde olanların verdiği desteği niye konuşmuyorsunuz? Rusya'dan, aynı şekilde Fransa'dan bu kadar silahlar geliyor. Bunları niye konuşmuyorsunuz?