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Tunceli'de kayıp çoban sırra kadem bastı tek bir iz var

İhlas Haber Ajansı

TUNCELİ'de Afganistan uyruklu çoban dün kayıplara karıştı. Kendisinden haber alınamayan adamın kıyafetleri baraj kenarında bulundu. Bu durum üzerine su altında da arama çalışmaları başlatıldı.

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Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Yenimahalle Urik Mezrası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,mezrada çobanlık yapan Afganistan uyruklu 30 yaşlarındaki Kerim Şerbed’e dün akşam saatlerinde ulaşılamadı. Bunun üzerine durum İlçe jandarma Komutanlığına bildirildi.

Bölgede gece boyu arama çalışması yapan jandarma ekipleri bugün sabah saatlerinde kayıp çobana ait kıyafetleri Elazığ ile Tunceli arasında yer alan Keban Baraj Gölü’nün kenarında buldu. Bunun üzerine Jandarma ekipleri tekne ile yüzey taramasına başlarken, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden de ekip istendi.

Su altında da aranmaya başlandı

Dalgıçların gelmesinin ardından su altında da arama çalışması yapılacağı bildirildi. Öte yandan İlçe Kaymakamı Mehmet Güder de bölgeye giderek ilgililerden bilgi alıp, çalışmaları yerinde takip etti.

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