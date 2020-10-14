Dilek ağacı gibi elektrik direği İzmir'de sahipli plakaları böyle astılar

Dün kentte etkili olan sağanak nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı dükkanları da su bastı. Yağışın en çok etkilendiği noktalardan biri de Aydın Hatboyu Caddesi'ndeki Hipodrom Alt Geçidi oldu. Rögar kapaklarının tıkanması sebebiyle yükselen sular sebebiyle araçlar zarar görürken, birçok aracın da plakası düştü.