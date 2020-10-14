Dilek ağacı gibi elektrik direği İzmir'de sahipli plakaları böyle astılar
İZMİR'i vuran sağanak yağış, yine otomobil sahiplerine olumsuzluğu yaşattı. Kentte yükselen sular, araç plakalarını yerinden söktü. Temizlik işçilerinin toplayıp çöpe attığı plakaları elektrik direğine asan esnaf, plakaların sahiplerine ulaşmasını sağladı.
Dün kentte etkili olan sağanak nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı dükkanları da su bastı. Yağışın en çok etkilendiği noktalardan biri de Aydın Hatboyu Caddesi'ndeki Hipodrom Alt Geçidi oldu. Rögar kapaklarının tıkanması sebebiyle yükselen sular sebebiyle araçlar zarar görürken, birçok aracın da plakası düştü.
Yağmur sularının çekilmesinin ardından ortaya çıkan plakaları, çevredeki esnaf toplayıp elektrik direğine telle astı.
Dilek ağacını andırdı: Plakaların fazlalığından dolayı elektrik direği 'dilek ağacı'nı andırırken, plakalarını düşüren vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren elektrik direğinde kendilerine ait olan plakayı aradı.
Hemen her yağmurda benzer manzaraların yaşandığını belirten çevre sakinleri, yetkililerden yardım istedi.