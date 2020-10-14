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Sahte içkinin ilk belirtisi görme bulanıklığı; 15 mililitresi bile öldürüyor

Demirören Haber Ajansı

Sahte içkinin 'bulanık görme' şikayetiyle ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Sahte ve normal içki arasındaki farkın anlaşılması mümkün değil. Kişi görme bulanıklığı hissettiği anda soluğu bir sağlık kuruluşunda almalı.Çünkü çay bardağının dibinde bulunan 15 mililitrelik saf metil alkol bir insanı öldürmek için yeterli" dedi.

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Türkiye genelinde sahte içkiden 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle son bir haftada ölü sayısı 45'e yükseldi. Sadece İstanbul’da yapılan operasyonlarda 12 bin ton 360 litre etil alkol ile 2 bin 393 litre sahte içki ele geçirildi. Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, sahte ve normal içki arasındaki farka dair önemli bilgiler verdi.

"Ayırt etmek mümkün değil"
Sahte içkide metil, normal içkide ise etil alkol olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Öldüren sahte içkinin içinde metil alkol var. Halbuki normal içkilerin içerisinde etil alkol bulunuyor. İçkinin etil alkol ya da metil alkolden yapıldığını ayırt etmek ise mümkün değil. İçki metil alkolle yapılmışsa sonucu gerçekten ölüme kadar gidebilir. Ölüm ihtimali uzak olmayan bir zehirlenme gerçekleşir. Hem etil hem de metil alkol insanlarda ‘santral sinir sistemi depresyonu’ adı verilen bir sarhoşluk haline yol açar. Etil alkolde bu bir süre sonra geçer. Ancak metil alkolde bu daha uzun sürer. Sahte içkinin ilk zehirlenme belirtisi gözleri vurmasıdır” diye konuştu.

“15 mililitresi bile öldürür”
Alkolün verdiği etkiyle 'görme bulanıklığı' yaşandığını anlatan Prof. Dr. Aydın, "Ama metil alkolde süreç gittikçe ilerler. Bu öncelikle gözleri harap ediyor. Çok küçük miktarda bir alkol bile ölüme yol açıyor. Çay bardağının dibinde bulunan 15 mililitrelik saf metil alkol bir insanı öldürmek için yeterlidir. Çok küçük miktarda alkol bile göz harabiyetine yol açar. Kişi bir görme bulanıklığı hissettiği anda soluğu bir sağlık kuruluşunda almalıdır. Çünkü artık bir sorun var demektir. ‘Alkol sarhoşluk yapıyor, acaba bundan mı etkilendim’ diye düşünmeyin. Hafif bulanık görme bile kişiyi tedirgin etmelidir. Bulanık görme hissedildiği anda kişi hastaneye başvurmalı” uyarısında bulundu.

“Bugünlerde mümkün olduğunca uzak durun”
Vatandaşlara bu tür maddeleri güvedikleri yerlerden alması uyarısında bulunan Prof. Dr. Aydın, “Özellikle bu dönemde bir karmaşa var. Bu kritik dönemde mümkün olduğunca alkolden uzak durmak gerekecektir. Ancak bu alkol laboratuvar ortamında anlaşılır. Bunu masa başında anlayacak kimse yoktur. Şebeke o kadar canice çalışıyor ki bandrolünü, şişesini taklit ediyor. O nedenle çok dikkatli olmak gerekiyor. Restoran sahiplerinin dikkat etmesi gerekiyor. Ancak daha kan donduran olay insanlar kendi içkilerini evde kendileri yapıyorlar. Alkolün etil mi metil mi olduğunu bilme şansları da yok. Sadece satıcıya güveniyorlar” dedi.

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